BM, İsrail'in kontrolü altındaki Filistinlilerin hayatından endişeli

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Albanese, Mısır ve Ürdün ziyaretlerinin ardından Gazze'deki durumu değerlendirdi.

Francesca, işgal altındaki Filistin topraklarının durdurulamaz bir şiddet sarmalıyla çevrelendiğini vurgulayarak, Filistinlilerin ve diğer tanıkların aktardığı hikayelerin, 7 Ekim 2023'te İsrail'in Gazze'ye saldırısının başlamasından bu yana dünyanın tanık olduğu zulümlere yeni derinlikler kattığını kaydetti.

'FİLİSTİNDEKİ DURUMU KOMŞU ÜLKELERDEN YAZMAK ZORUNDA BIRAKILDIM'

Albanese, bu şiddetin işgal altındaki toprakların geri kalanına yayılma hızı ve yoğunluğunun, İsrail'in kontrolü altında hiçbir Filistinlinin güvende olmadığını doğruladığına dikkati çekerek, Filistinlilerin durumu hakkındaki raporunu komşu ülkelerden yazmak zorunda bırakıldığının altını çizdi.

Albanese, Gazze'deki durumun daha önce yapılan değerlendirmelerden daha kötü olduğunu belirterek, saldırıların uzun vadede ciddi ve çok katmanlı sonuçlarının bulunduğunu belirtti.