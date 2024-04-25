Çad ile ABD arasında 'askeri' gerilim: Sınır dışı edecek

Çad hükümeti ile ABD ordusu arasındaki askeri işbirliği anlaşmasının iptal edilebileceği iddia edildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Çad hükümetinin, Washington yönetimine yazılı bildirim yaparak iki ülke arasındaki askeri işbirliği anlaşmasının iptal edilebileceği ve Çad'da konuşlu ABD güçlerinin ülkeden çıkarılabileceğini bilgileri yer aldı.

Çad'da bulunan ABD askerlerinin sayısı açıklanmadı. Ancak bu sayının 100 civarında olduğu biliniyor.

Orta Afrika ülkesi Çad ile ilgili iddiaların 6 Mayıs'ta yapılması öngörülen cumhurbaşkanı seçimi öncesi gelmesi dikkati çekerken, Nijer'de de askeri hükümet, geçen ay aldığı kararla ABD ile askeri işbirliği anlaşmasının feshedildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA