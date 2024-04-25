Tanzanya'da şiddetli yağışlar sele neden oldu: 155 ölü, 236 yaralı

Tanzanya'nın 26 bölgesinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 155 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Tanzanya'da şiddetli yağışlar sele neden oldu: 155 ölü, 236 yaralı

Tanzanya Başbakanı Kassim Majaliwa, ülkede devam eden şiddetli yağışlarla ilgili mecliste konuşma yaptı.

Majaliwa, şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 155 kişinin hayatını kaybettiği, 236 kişinin de yaralandığı duyurdu.

Yağışların Tanzanya'nın 26 bölgesinde etkili olduğunu belirten Majaliwa, şiddetli yağışların 200 bin kişiyi etkilediğini ve 10 bin evin de zarar gördüğünü kaydetti.

Yaşanan sel felaketi nedeniyle ülkedeki bazı okullar, yollar, köprüler ve sağlık tesisleri hasar görürken Tanzanya Meteoroloji Kurumu, şiddetli yağışların gelecek aya kadar sürmesini beklediğini duyurdu.

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