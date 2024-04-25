Hindistan’da feci otel yangını: 6 ölü, 20 yaralı

Hindistan’ın Bihar eyaletindeki bir otelde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

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Hindistan’da feci otel yangını: 6 ölü, 20 yaralı

Hindistan’ın Bihar eyaletinde yer alan Patna kentindeki Pal Otel'de yangın çıktı. Sabah saatlerinde çıkan yangın kısa sürede büyürken, yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Yetkililer, oteldeki 45 kişinin ise güvenli şekilde tahliye edildiğini ifade ederek, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu açıkladı.

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Görgü tanıkları, yangının mutfakta başladığını ve kısa sürede binayı sardığını belirterek, otel müşterilerinin yangın sırasında kahvaltı yaptığını aktardı. İtfaiye ekipleri, yangını söndürürken, otel binası kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA

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