Hindistan’da feci otel yangını: 6 ölü, 20 yaralı

Hindistan’ın Bihar eyaletinde yer alan Patna kentindeki Pal Otel'de yangın çıktı. Sabah saatlerinde çıkan yangın kısa sürede büyürken, yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Yetkililer, oteldeki 45 kişinin ise güvenli şekilde tahliye edildiğini ifade ederek, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Görgü tanıkları, yangının mutfakta başladığını ve kısa sürede binayı sardığını belirterek, otel müşterilerinin yangın sırasında kahvaltı yaptığını aktardı. İtfaiye ekipleri, yangını söndürürken, otel binası kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA