ABD üniversitelerinde 'Gazze'ye destek' protestoları dalga gibi yayılıyor

Washington Üniversitesi'nde başlayan 'İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki' ülke genelindeki üniversite kampüslerinde dalga gibi yayılıyor.

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ABD üniversitelerinde 'Gazze'ye destek' protestoları dalga gibi yayılıyor

ABD'nin önde gelen üniversitelerinden Georgetown ile George Washington üniversitelerinde bazı öğrenciler, 'İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki' eylemleri düzenledi.

Georgetown Üniversitesinin ana kampüsünün ortasında yer alan büyük bahçede bir araya gelen yüzlerce öğrenci, 'Özgür Filistin' ve 'Gazze'de hemen ateşkes' sloganları attı. Bazı öğrenciler ise polisin sınırlı izin verdiği alanlarda çadırlar kurdu.

Başkentin en büyük üniversitelerinden George Washington Üniversitesi'nin ana kampüsündeki bahçede bir araya gelen yüzlerce öğrenci de sloganlar atarak Gazze'ye desteklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

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