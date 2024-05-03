Star TV Yalı Çapkını dizisinde beklenmedik veda: Artık dizide yer almayacak

Star TV ekranlarında yayımlanan Yalı Çapkını’nda Pelin dönemi kapandı. Buçe Buse Kahraman’ın diziye veda ettiği öne sürüldü

Star TV Yalı Çapkını dizisinde beklenmedik veda: Artık dizide yer almayacak

2 sezondur ekranda yer alan Yalı Çapkını dizisinde beklenmedik veda iddiası. Star TV ekranlarında yayımlanan Yalı Çapkını dizisinin hayranlarını üzen bir gelişme yaşandı. Uzun süredir başarılı bir performans sergileyen ve izleyiciler tarafından da sevilen Pelin karakterini canlandıran Buçe Buse Kahraman'ın diziden ayrıldığı öne sürüldü.

Star TV Yalı Çapkını dizisinde beklenmedik veda: Artık dizide yer almayacak - Resim : 1

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yalı Çapkını geçen yıl beklentinin üzerinde etki yaratıp 15 reytinglere kadar çıkmış, elde ettiği dünya satışıyla da önemli bir ekonomi yaratmıştı. Dizinin yarattığı bu etkileşim üçüncü sezon onayının da gelmesini sağladı. Star TV’nin yeni sezona taşınan tek dizisi olan Yalı Çapkını 7 Haziran’da sezon finali yapacak. Dizinin rolü gerçek sanan toksik fanlarının sık sık taciz ve hakaretine maruz kalan Pelin’i Buçe Buse Kahraman’ın akıbeti merak konusuydu. Geçen sezon finalinde ekibe veda eden Kahraman daha sonra yapım şirketinin talebi üzerine diziye geri dönmüştü. Genç yıldızın Yalı Çapkını’yla anlaşması sezon sonunda bitiyor. Bu akşamki bölümde sahnesi olmayan Kahraman’a kalan bölümlerde sahne yazılıp yazılmayacağı ise henüz netleşmedi.

Star TV Yalı Çapkını dizisinde beklenmedik veda: Artık dizide yer almayacak - Resim : 2

Öte yandan Seyran’ın (Afra Saraçoğlu) yakalandığı elim hastalık önümüzdeki haftalarda dizinin sürükleyici olayı haline gelecek. Kulislerde üçüncü sezon için Mert Ramazan Demir’le anlaşma imzalandığı, Afra Saraçoğlu’yla ise henüz imzalanmadığı dedikoduları gündeme gelmişti. Ancak gelen son haberler iki başrol oyuncusunun da diziye devam edeceği yönünde…

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