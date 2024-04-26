Eski IMF Başkanı Rodrigo Rato'nun dosyası kabarık: 63 yıl hapis ve 42,4 milyon avro para cezası

İspanya'da Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı, 2004-2007 yıllarında Uluslararası Para Fonu (IMF) başkanlığı yapan Rodrigo Rato için 11 farklı mali usulsüzlük, kara para aklama ve ticari yolsuzluk suçundan 63 yıl hapis ve 42,4 milyon avro para cezası istedi.

Son Güncelleme:
Eski IMF Başkanı Rodrigo Rato'nun dosyası kabarık: 63 yıl hapis ve 42,4 milyon avro para cezası

İspanya'da Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı, eski IMF başkanı Rodrigo Rato hakkında ciddi suçlamalarda bulundu.

Rato'ya toplamda 63 yıl hapis cezası ve 42,4 milyon avro para cezası isteniyor. Bu suçlamalar arasında mali usulsüzlük, kara para aklama ve ticari yolsuzluk bulunuyor. Rato'nun geçmişteki görevleri de dikkate alındığında, bu durum oldukça dikkat çekici oldu.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı, Madrid'de tutuksuz yargılandığı bir davada Rato için 11 farklı mali suçtan 53 yıl, kara para aklamaktan 6 yıl ve ticari yolsuzluklardan 4 yıl olmak üzere toplam 63 yıl hapis cezası istedi. Savcılık ayrıca, Rato'nun 20 milyon avrosu vergi suçlarından olmak üzere 42,4 milyon avro para cezasına çarptırılmasını talep etti.

İddianamede, Rato'nun 1999 ile 2015 yılları arasında "hem İspanya'da hem de yurt dışında, temel amacı vergi kaçakçılığı olan şirketleri el altından yönettiği" belirtildi.

İddianamede, "Sanık, kendisi tarafından yönetilen ulusal ve uluslararası kurumsal ağı kullanarak, kasten ve sahtekarlık niyetiyle vergilerin ödenmemesini talep etmiştir." ifadesi kullanıldı.

KARARIN 6 MAYIS'TA AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Rato, Caja Madrid ve Bankia bankalarındaki kredi kartı yolsuzluklarıyla ilgili geçmiş yıllarda görülen davada 4,5 yıl hapis cezası almış, Ekim 2018'de cezaevine girmiş ve Şubat 2021'de serbest bırakılmıştı.

2004-2007 yıllarında IMF başkanlığı yapan, ardından Bankia bankası CEO'su (2010-2012) olan, İspanya'da Maliye (1996-2000) ve Ekonomi Bakanı (2000-2004) olarak da görev yapan 75 yaşındaki Rato, 2015 yılından bu yana hakkındaki çok sayıda suçlama nedeniyle yargılanıyor.

Son Güncelleme:
Şikayet etmeye bayılan 3 burç! Sürekli şikayet eder ve çevreleriyle sürekli uğraşırlar Şikayet etmeye bayılan 3 burç! Sürekli şikayet eder ve çevreleriyle sürekli uğraşırlar
Papa Franciscus, G7 Liderler Zirvesi'nde yapay zeka oturumuna katılacak Papa Franciscus, G7 Liderler Zirvesi'nde yapay zeka oturumuna katılacak
ATV, KANAL D, STAR TV ve NOW TV'yi geride bırakmıştı! Bahar dizisiyle ilgili gerçek... ATV, KANAL D, STAR TV ve NOW TV'yi geride bırakmıştı! Bahar dizisiyle ilgili gerçek...
Otomattan aldığı kahve öldürüyordu! "Göremiyorum" mesajı attı, yoğun bakıma kaldırıldı Otomattan aldığı kahve öldürüyordu! "Göremiyorum" mesajı attı, yoğun bakıma kaldırıldı
ÇOK OKUNANLAR
Valilik duyurdu: İstanbul'da pazar günü dışarı çıkacaklar dikkat! İstanbul'da pazar günü dışarı çıkacaklar dikkat!
Haziran ayına kadar köşeyi dönecek 4 burç: Bir anda zengin olacaklar! Haziran ayına kadar köşeyi dönecek 4 burç
Denizli'de bir baba "Kızım öldü, nerede devlet, nerede CHP" deyince Özel konuşmasını yarıda kesti: Senin acın benim acım Özgür Özel acılı bir babanın feryadını duyunca konuşmasını yarıda kesti
Vahap Seçer'den MHP'li isme gündem olan torpil eleştirisi: Ülkü Ocakları diye parti elemanlarını belediyeye doldurmuşsunuz, yok öyle! "Ülkü Ocakları'nı belediyeye doldurmuşsunuz, yok öyle!"
"Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir" demişti: Kılıçdaroğlu, o paylaşımı neden yaptığını açıkladı Kılıçdaroğlu, o paylaşımı neden yaptığını açıkladı