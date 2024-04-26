Eski IMF Başkanı Rodrigo Rato'nun dosyası kabarık: 63 yıl hapis ve 42,4 milyon avro para cezası

İspanya'da Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı, eski IMF başkanı Rodrigo Rato hakkında ciddi suçlamalarda bulundu.

Rato'ya toplamda 63 yıl hapis cezası ve 42,4 milyon avro para cezası isteniyor. Bu suçlamalar arasında mali usulsüzlük, kara para aklama ve ticari yolsuzluk bulunuyor. Rato'nun geçmişteki görevleri de dikkate alındığında, bu durum oldukça dikkat çekici oldu.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı, Madrid'de tutuksuz yargılandığı bir davada Rato için 11 farklı mali suçtan 53 yıl, kara para aklamaktan 6 yıl ve ticari yolsuzluklardan 4 yıl olmak üzere toplam 63 yıl hapis cezası istedi. Savcılık ayrıca, Rato'nun 20 milyon avrosu vergi suçlarından olmak üzere 42,4 milyon avro para cezasına çarptırılmasını talep etti.

İddianamede, Rato'nun 1999 ile 2015 yılları arasında "hem İspanya'da hem de yurt dışında, temel amacı vergi kaçakçılığı olan şirketleri el altından yönettiği" belirtildi.

İddianamede, "Sanık, kendisi tarafından yönetilen ulusal ve uluslararası kurumsal ağı kullanarak, kasten ve sahtekarlık niyetiyle vergilerin ödenmemesini talep etmiştir." ifadesi kullanıldı.

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Rato, Caja Madrid ve Bankia bankalarındaki kredi kartı yolsuzluklarıyla ilgili geçmiş yıllarda görülen davada 4,5 yıl hapis cezası almış, Ekim 2018'de cezaevine girmiş ve Şubat 2021'de serbest bırakılmıştı.

2004-2007 yıllarında IMF başkanlığı yapan, ardından Bankia bankası CEO'su (2010-2012) olan, İspanya'da Maliye (1996-2000) ve Ekonomi Bakanı (2000-2004) olarak da görev yapan 75 yaşındaki Rato, 2015 yılından bu yana hakkındaki çok sayıda suçlama nedeniyle yargılanıyor.