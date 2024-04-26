Kenya'da sel felaketi: Ölü sayısı 44'e çıktı

Kenya Kızılhaç tarafından yapılan açıklamaya göre, geçen aydan bu yana devam eden yağışlar yaklaşık 60 bin kişinin hayatını olumsuz etkiledi. Seller nedeniyle yaşamını yitiren kişi sayısı 44'e çıktı.

Su baskınları başkent Nairobi'yi de etkiledi ve bazı yollar kapatıldı. Birçok mahalle de su altında kaldı.

Kenya Demiryolları, ülke çapında banliyö tren seferlerinin askıya alındığını duyurmuştu.

Kaynak: AA