İzmir'de 86 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme, Selçuk ve Seferihisar ilçeleri açıkları ile Urla ilçesinde 86 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen bir kişi ise gözaltına alındı.

İzmir'de 86 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Ekipler, durdurdukları lastik botta 9'u çocuk 24 düzensiz göçmen yakaladı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Selçuk ve Seferihisar ilçeleri açıklarında da durdurulan lastik botlardaki 10'u çocuk 42 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Urla ilçesi Çamlimanı mevkisinde de bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi ve İzmir İl Jandarma Karakol Komutanlığı personeli, 10'u çocuk 20 düzensiz göçmeni yakaladı.

Çanakkale açıklarında can pazarı: 44 düzensiz göçmen son anda kurtarıldıÇanakkale açıklarında can pazarı: 44 düzensiz göçmen son anda kurtarıldıYurttan Haberler

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

Etiketler
Düzensiz göçmen göçmen İzmir
4 sezondur TRT1'in en iddialı dizisiydi... Teşkilat dizisinin akıbeti belli oldu 4 sezondur TRT1'in en iddialı dizisiydi... Teşkilat dizisinin akıbeti belli oldu
Şanlıurfa'da fuhuş operasyonu: 6 kişi tutuklandı Şanlıurfa'da fuhuş operasyonu: 6 kişi tutuklandı
Şikayet etmeye bayılan 3 burç! Sürekli şikayet eder ve çevreleriyle sürekli uğraşırlar Şikayet etmeye bayılan 3 burç! Sürekli şikayet eder ve çevreleriyle sürekli uğraşırlar
İş insanı Yücel Kurttepeli hayatını kaybetti İş insanı Yücel Kurttepeli hayatını kaybetti
ÇOK OKUNANLAR
Belçika'dan Ukrayna'ya F-16 Desteği: Maliyeti dondurulmuş Rus varlıklarıyla ödenecek Belçika'dan Ukrayna'ya F-16 Desteği: Maliyeti dondurulmuş Rus varlıklarıyla ödenecek
Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonu: 6 tutuklu Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonu: 6 tutuklu
Para milli yüzücüler Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda 2 madalya kazandı Para milli yüzücüler Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda 2 madalya kazandı
Macaristan’da hükümete “çocukları koruyun” çağrısı Macaristan’da hükümete “çocukları koruyun” çağrısı
Valilik duyurdu: İstanbul'da pazar günü dışarı çıkacaklar dikkat! İstanbul'da pazar günü dışarı çıkacaklar dikkat!