Çanakkale açıklarında can pazarı: 44 düzensiz göçmen son anda kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında motoru arızalanan botla sürüklenen 15'i çocuk 44 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Çanakkale açıklarında can pazarı: 44 düzensiz göçmen son anda kurtarıldı

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarındaki lastik botta, düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etmesi üzerine harekete geçti.

Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Botu KB-20, botlarının motorunun arızalanması nedeniyle onlarca düzensiz göçmenin sürüklendiğini fark etti. Yardım talebinde bulunan Filistin ve İran uyruklu 15'i çocuk 44 düzensiz göçmeni kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

Kaynak: AA

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