Rize'de zincirleme kaza: Arızalanan otomobile peş peşe 2 araç çarptı

Rize-Artvin istikametinde arızalanan bir otomobile peş peşe 2 araç çarptı. Yaşanan zincirleme kaza sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Rize'de zincirleme kaza: Arızalanan otomobile peş peşe 2 araç çarptı

Edinilen bilgiye göre, Levent D. (35) idaresindeki 53 LB 189 plakalı otomobil, Rize'den Artvin istikametinde ilerlerken Karadeniz Sahil Yolu Balıkçılar mevkisinde arıza yaptı.

Aynı yönden seyreden Yusuf K. idaresindeki 53 DC 113 plakalı otomobil, arızalanan aracını iten Levent D.'ye ve aracına çarptı. Muhammet Ş.C. idaresindeki 34 GLF 790 otomobil ise Yusuf K. idaresindeki otomobile çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, Levent D. ile Yusuf K. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Levent D.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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