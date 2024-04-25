Şanlıurfa'da seçim sonrası sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonrası sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 31 Mart’ta gerçekleşen Mahalli İdareler Genel Seçimi sonrası İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenilk Büro Amirliğince sosyal medya paylaşımlarına ilişkin inceleme yapıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Seçim sonrası sosyal medya paylaşım siteleri üzerinden yapılan araştırma ve takiplerde, ‘Devletin egemenlik alametlerini aşağılama’ suçunu işlediği tespit edilen B.E. ve S.K. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır."