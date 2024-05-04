Türkiye'nin önde gelen gıda devi iflas etti. Şubeleri tek tek kapatılacak

Bursa dahil Türkiye genelinde 200’den fazla şubesi bulunan kuruyemiş devi Maksul Gıda iflas etti. Türkiye'nin ünlü gıda devlerinden olan Maksul Gıda daha önce de iflas haberleriyle gündeme gelmişti.

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Türkiye'nin önde gelen gıda devi iflas etti. Şubeleri tek tek kapatılacak

Ülke genelinden iflas haberleri gelmeye devam ediyor. Ekonomik kriz Türkiye'de etkisini artırıyor. 2024 yılı itibariyle birçok şirket iflas edip kapısına kilit vurdu.

DEV ŞİRKET İFLAS ETTİ

Yeniçağ'ın aktardığı habere göre; Bursa'da da çok sayıda şubeleri olan Türkiye'nin kuruyemiş devi Maksul Gıda da iflas etti. Kuruyemiş ve baharat sektöründeki yatırımları sayesinde kısa sürede 200’den fazla şubeye ulaşan şirket mali zorluklar nedeniyle çıktığı zirveden hızla düştü.

İFLASIN BAŞLANGICI 3 YIL ÖNCESİNE DAYANIYOR

Türkiye'nin önde gelen gıda devi iflas etti. Şubeleri tek tek kapatılacak - Resim : 1

Dev şirket 3 yıl önce konkordato talebinde bulundu. Mahkeme, şirketin durumuna ilişkin, bilirkişi raporu talep etti. 3 bilir kişi , şirketin toparlanmasının mümkün olmadığını belirten bir rapor hazırladı.

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, görülen duruşmada Maksul Gıda ile sahibi Hakan Şenol için iflas kararı verdi.

150'ye yakın şubesi kapanan şirketin, aktif olarak faaliyet yürüten 50 şubesini de kapatmaya başladı. Aylardır maaşlarını alamayan yaklaşık 200 çalışan işsizler ordusuna katıldı.

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