Alanya'da 61 yaşındaki Rus turist otel çardağında ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, Alanya ilçesi Kestel Mahallesi'ndeki bir otelde kalan 61 yaşındaki Dimitri Tsyganov'un çardakta sandalyenin üzerinde oturur vaziyette hareketsiz olduğunu fark eden personel, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine otele, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede Rus turist Tsyganov'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Tsyganov'un cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.