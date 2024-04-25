Alanya'da 61 yaşındaki Rus turist otel çardağında ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir otelde 61 yaşındaki Rus turist, çardakta sandalyenin üzerinde oturur vaziyette ölü bulundu.

Alanya'da 61 yaşındaki Rus turist otel çardağında ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, Alanya ilçesi Kestel Mahallesi'ndeki bir otelde kalan 61 yaşındaki Dimitri Tsyganov'un çardakta sandalyenin üzerinde oturur vaziyette hareketsiz olduğunu fark eden personel, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine otele, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede Rus turist Tsyganov'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Tsyganov'un cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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