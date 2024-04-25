Denizli'de fabrika yangını: 2 kişi dumandan etkilendi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki bir tekstil fabrikasında çıkan yangında 2 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve fabrikadaki preslenmiş pamuk balyalarının zarar gördüğü belirtildi. Yangının diğer alanlara sıçramadan söndürüldüğü ifade edildi.

Bozburun Mahallesi 7068 Sokak'taki bir tekstil fabrikasının preslenmiş pamuk balyalarının bulunduğu alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Komşu fabrikadan yardım için gelen ve bu sırada dumandan etkilenen 2 kişi Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Fabrikadaki bazı pamuk balyaları kullanılamaz hale geldi. Yangın diğer alanlara sıçramadan söndürüldü.