Sis değil, çöl tozu bulutu: İzmir'de hava kalitesini etkiledi

Kuzey Afrika üzerinden gelen çöl tozu bulutu İzmir’de etkisini gösteriyor. Gece saatlerinde de etkili olan çöl tozu bulutunun kentte oluşturduğu etki, günün ilk ışıklarıyla beraber gün yüzüne çıktı. Sisi andıran fakat görüş mesafesini azaltan çöl tozu bulutunun oluşturduğu görüntü, vatandaşların kentin iki yakası görmekte güçlük çekmesine neden oldu.

Hava Kalitesi Düştü

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Ulusal Hava Kalite İzleme Ağı verilerine göre merkez ilçelerden Konak’ta hava kalitesi değeri ‘iyi’ olarak ölçülürken; Bayraklı, Balçova, Bornova, Buca, Karabağlar ve Karşıya ilçelerinde ise hava kalitesi ‘orta’ derece olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: İHA