İstanbul ve İzmir çöl tozu etkisinde: Görüş mesafesi düştü, hava kalitesi azaldı

Libya üzerinden gelen çöl sıcağı ile birlikte yurdun batısında çöl tozu da etkili oldu. İstanbul, İzmir ve Muğla'da etkili olan çöl tozu nedeniyle görüş mesafesi düşerken, hava kalitesi de önemli ölçüde azaldı.

İstanbul ve İzmir çöl tozu etkisinde: Görüş mesafesi düştü, hava kalitesi azaldı

Türkiye, Libya üzerinden gelen çöl sıcağı ile birlikte toz taşınımının da etkisine girdi. Çöl tozu nedeniyle görüş mesafesinde düşme ve hava kalitesinde azalma yaşanıyor. Çöl tozunun 1-2 gün boyunca yurdun batısında etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Ülkenin farklı noktalarında toz taşınımı nedeniyle atmosferin hava kalitesini etkileyen partikül madde oranlarında artış görüldüğü belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği partikül madde sınır değerlerinin aşıldığını ifade eden Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, kum ve toz taşınımının atmosferik olaylar tarafından neden olduğunu ve Türkiye'nin Kuzey Afrika'daki Sahra Çölü ile Ortadoğu ve Arabistan Yarımadası'nın etkisi altında olduğunu belirtti.

2 Gün Daha Etkili Olacak

İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Türkeş, bölgede oluşan fırtınaların güneyli sıcak hava ile birlikte toz taşınımına neden olduğunu belirtti.

Şu anda Balkanlar ve Batı Anadolu üzerinde toz taşınımı olduğunu ve bu durumun kısa süre içinde etkisini kaybedeceğini ancak Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da Suriye sınırında etkisinin 1-2 gün daha devam edeceğini ifade etti.

Bu durumun hem kuru toz birikimi şeklinde hem de yağışla birlikte yeryüzüne inebileceğini vurguladı.

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