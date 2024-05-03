Endişeli şekilde uçağa yetişmeye çalışan iki adam arasındaki 3 farkı 10 saniyede süper zekâlı olanlar görebiliyor

Endişeli şekilde uçağa yetişmeye çalışan iki adam arasında tam tamına 3 fark bulunuyorken bu 3 farkı 10 saniyede görebilenlerin süper zekâ olduğu ortaya çıktı. Bakalım siz kaç saniyede görebileceksiniz?

Son Güncelleme:
Endişeli şekilde uçağa yetişmeye çalışan iki adam arasındaki 3 farkı 10 saniyede süper zekâlı olanlar görebiliyor - Resim: 1

Bulmacalar, kişinin görsel aynı zamanda pratik zekâlarının gelişmesine yardımcı olan alıştırmalardan bir tanesi olurken bu alıştırmaların düzenli olarak çözülmesi zekâ seviyesinin gelişmesine katkı sağlamaktadır.

Bilhassa son dönemlerde pek çok yerde görmeye alışık olduğumu bulmacalara bir yenisi daha eklendi.

Görselin tamamına bakıldığında iki tarafında birbirinin aynısı olduğu düşünülse de iki görsel arasında tam tamına 3 fark bulunuyor.

Bu 3 farkı ise 10 saniyede görebilenlerin süper zekâ olduğu ortaya çıktı. Peki ya siz kaç saniyede 3 farkı görebildiniz?

Eğer hala göremediyseniz işte cevaplar...

Haberin devamını okumak için tıklayın
Sinema tutkunları keyiften dört köşe olacak! Bu Cuma vizyona giriyorlar Sinema tutkunları keyiften dört köşe olacak!
Bu Avrupa şehirlerine otobüsle bile gidebilirsiniz! Bu Avrupa şehirlerine otobüsle bile gidebilirsiniz!
Özgür, cesur ve lider ruhlular; Dediğim dedik diyen 3 burç Özgür, cesur ve lider ruhlular; Dediğim dedik diyen 3 burç
Ayaklarını attıkları her yer şansla ve neşeyle doluyor; En gizemli 3 burç Ayaklarını attıkları her yer şansla ve neşeyle doluyor; En gizemli 3 burç
Kızılcık Şerbeti'nin yeni 'Apo'sunun setten ilk karesi paylaşıldı Kızılcık Şerbeti'nin yeni 'Apo'sunun setten ilk karesi paylaşıldı
Emekli olunca yaşamak isteyeceğiniz 5 yer! Emeklilerin çok sevdiği şehirler Emekli olunca yaşamak isteyeceğiniz 5 yer! Emeklilerin çok sevdiği şehirler
Meteoroloji acil olarak uyardı! Yağış beklenen iller belli oldu Meteoroloji acil olarak uyardı! Yağış beklenen iller belli oldu
Hangi banka, emekliye ne kadar promosyon veriyor? Hangi banka, emekliye ne kadar promosyon veriyor?
Hayatları boyunca hep üzülüyorlar; En kadersiz 4 burç belli oldu Hayatları boyunca hep üzülüyorlar; En kadersiz 4 burç belli oldu
Kendinizi Google'dan nasıl silersiniz? İşte yapmanız gerekenler! Kendinizi Google'dan nasıl silersiniz?
Mayıs ayına çok hızlı girecekler. Mayıs'ta zengin olacak 4 burç belli oldu Mayıs ayına çok hızlı girecekler. Mayıs'ta zengin olacak 4 burç belli oldu
Mesut Özil Survivor'a mı katılıyor? Acun Ilıcalı açıkladı Mesut Özil Survivor'a mı katılıyor? Acun Ilıcalı açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş, tarih verdi: Sizi o ay için hazırlıyorum, dananın kuyruğu kopacak! İslam Memiş: Sizi o ay için hazırlıyorum, dananın kuyruğu kopacak!
Enflasyon rakamları açıklandı, memur ve emekli maaşı zammı netleşmeye başladı Memur ve emekli maaşı zammı netleşmeye başladı
Erdoğan ile Özel'in görüşmesinde yeni detaylar ortaya çıktı Erdoğan ile Özel'in görüşmesinde yeni detaylar ortaya çıktı
İYİ Parti'de başkanlık divanı belirlenecek: Bir ismin üstü çizildi İYİ Parti'de başkanlık divanı belirlenecek: Bir ismin üstü çizildi
TÜİK, 2024 Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı TÜİK, enflasyon rakamlarını açıkladı