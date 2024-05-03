Endişeli şekilde uçağa yetişmeye çalışan iki adam arasındaki 3 farkı 10 saniyede süper zekâlı olanlar görebiliyor

Bulmacalar, kişinin görsel aynı zamanda pratik zekâlarının gelişmesine yardımcı olan alıştırmalardan bir tanesi olurken bu alıştırmaların düzenli olarak çözülmesi zekâ seviyesinin gelişmesine katkı sağlamaktadır.

Bilhassa son dönemlerde pek çok yerde görmeye alışık olduğumu bulmacalara bir yenisi daha eklendi.

Görselin tamamına bakıldığında iki tarafında birbirinin aynısı olduğu düşünülse de iki görsel arasında tam tamına 3 fark bulunuyor.

Bu 3 farkı ise 10 saniyede görebilenlerin süper zekâ olduğu ortaya çıktı. Peki ya siz kaç saniyede 3 farkı görebildiniz?

Eğer hala göremediyseniz işte cevaplar...