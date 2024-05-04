Vergi uzmanı açıkladı, zamlar otomatiğe bağlandı: Alkol, sigara ve akaryakıt ürünlerine dev zam kapıda!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2024 yılı Nisan ayında Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) bir önceki aya göre yüzde 3,60 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55,66 artış gösterdi.

Verilerin açıklanmasının ardından Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, alkol, sigara ve akaryakıt ürünlerine gelecek zamma dikkat çekti.

"ARTIŞ ORANI YÜZDE 20'Yİ GEÇECEKTİR"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bingöl, "Galiba vergi zamları otomatik, maaş zamları manuel! Aksi bir karar alınmaz ise 3 Temmuz'da alkol, tütün ve akaryakıt ürünlerindeki ÖTV tutarları otomatik olarak en az yüzde 15,61 oranında artacaktır. Mayıs ve Haziran ayı ÜFE yaklaşık yüzde 2 gelirse artış oranı yüzde 20’yi de geçecektir" dedi.

GÖZLER ERDOĞAN'DA

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından otomatik ÖTV artışı yapılmaması yönünde bir kararı olmadığı sürece Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılır.

Kaynak: Gerçek Gündem