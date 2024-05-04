Vergi uzmanı açıkladı, zamlar otomatiğe bağlandı: Alkol, sigara ve akaryakıt ürünlerine dev zam kapıda!

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) sonrası gelecek zamlara dikkat çekti. Bingöl, "Akaryakıt, alkol ve sigara artışına hazır olun" dedi.

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Vergi uzmanı açıkladı, zamlar otomatiğe bağlandı: Alkol, sigara ve akaryakıt ürünlerine dev zam kapıda!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2024 yılı Nisan ayında Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) bir önceki aya göre yüzde 3,60 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55,66 artış gösterdi.

Verilerin açıklanmasının ardından Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, alkol, sigara ve akaryakıt ürünlerine gelecek zamma dikkat çekti.

"ARTIŞ ORANI YÜZDE 20'Yİ GEÇECEKTİR"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bingöl, "Galiba vergi zamları otomatik, maaş zamları manuel! Aksi bir karar alınmaz ise 3 Temmuz'da alkol, tütün ve akaryakıt ürünlerindeki ÖTV tutarları otomatik olarak en az yüzde 15,61 oranında artacaktır. Mayıs ve Haziran ayı ÜFE yaklaşık yüzde 2 gelirse artış oranı yüzde 20’yi de geçecektir" dedi.

Vergi uzmanı açıkladı, zamlar otomatiğe bağlandı: Alkol, sigara ve akaryakıt ürünlerine dev zam kapıda! - Resim : 1

GÖZLER ERDOĞAN'DA

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından otomatik ÖTV artışı yapılmaması yönünde bir kararı olmadığı sürece Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılır.

Zam yağmuru sürüyor: Bir sigara grubuna zam geldiZam yağmuru sürüyor: Bir sigara grubuna zam geldiEkonomi

Kaynak: Gerçek Gündem

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Akaryakıt Sigara Alkol Zam Vergi ÖTV Ozan Bingöl
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