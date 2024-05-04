Kamuda tasarruf tedbirleri: Servisler iptal ediliyor, memurlara toplu taşıma kartı verilecek

Yerel seçim öncesinde halka 'sabır' çağrısı yapan iktidar, seçim hezimetinin ardından 'kamuda tasarruf'u gündemine aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kamuda tasarruf için çalışma başlattıklarını açıkladı.

İhtiyaç fazlası araçları satışa çıkarmaya hazırlana iktidar, memurları da personel servislerinden indirip otobüse-metroya bindirmeye hazırlanıyor.

Sözcü'de yer alan habere göre, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı personel servisi hizmetleri ile ilgili rapor hazırlandı.

SERVİS YERİNE TAŞIMA KARTI

Kamu kurumlarında çalışan kişilere servis hizmeti sağlanmasının ekonomik olmadığı yerlerde servislerin kaldırılıp toplu taşıma kartı verilmesi planlanıyor. Günlük bir gidiş bir geliş esas alınarak aylık toplu taşıma kartı verilmesinin maliyet açısından avantaj sağlayacağı belirtilirken, özellikle büyükşehirlerde ilk olarak uygulamanın hayata geçirileceği belirtildi.

GİDERLER ÜÇ KAT ARTTI

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, Ocak'ta 141,7 milyon, Şubat'ta 379,6 ve Mart'ta 477,3 milyon olmak üzere 2024'ün ilk üç ayında personel servisi kiralama giderleri toplam 998,6 milyon lira oldu.

Geçen yılın aynı döneminde bu giderin toplam 363.5 milyon lira olduğu dikkate alındığında servis taşımacılığına devletin ödediği paranın yaklaşık 3 kat arttığı görüldü.

2023 yılın tamamında bu gider toplam 2 milyar 611 milyon lira olmuştu.

GENELGELERE YAZILMIŞTI, AMA...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 30 Haziran 2021'de kamu kurum ve kuruluşlarında alınacak tasarruf tedbirleriyle ilgili genelge Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Bu genelgede, tasarruf tedbirlerine ilk kez personel servisleri de eklenmişti. Genelgede kamu kurum ve kuruluşlarının servis hizmetinde en etkin ve ekonomik yöntemleri tercih etmeleri vurgulanırken, birbirlerine yakın yerleşkelerde bulunan kurumlarından servis hizmeti ihalelerini birlikte yapmaları istenmişti.

Ayrıca, personel servisi hizmetinden fiilen yararlanan kişi sayısının araç kapasitesinin yüzde 70'inin altında olması durumunda ilgili hatta servis konmaması gerektiği belirtilmişti.

Haziran 2023'te ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek göreve başlar başlamaz kamu kurumlarına tasarruf genelgesi göndermişti. Genelgede 2021'de Erdoğan tarafından çıkartılan genelge hatırlatılarak "kamu kuruluşları personel servisi hizmetine ilişkin giderler ve diğer hususlarda genelgede belirlenen kurallara uymakla yükümlüdür" ifadesi yer almıştı.