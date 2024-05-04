Zam yağmuru sürüyor: Bir sigara grubuna zam geldi

Sigara fiyatlarına zam üstüne zam geliyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna zam geldiğini duyurdu.

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Zam yağmuru sürüyor: Bir sigara grubuna zam geldi

Nisan ayında Türkiye'de satış yapan tüm üreticiler tarafından sigara fiyatlarına 7 ile 9 TL arasında zam yapıldı. Vatandaşlar artan fiyatlara henüz alışamamışken yeni bir zam haberi geldi.

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Mayıs ayında da sigara fiyatlarında 4 lira artış yapılacağı konuşulurken beklenen zam geldi. Fahiş oranda vergi uygulanan tütün ürünleri bu zamların ardından sigara tüketicileri için adeta cep yakacak.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar paylaşımında "Sigaraya bir zam daha, zam yağmuru devam ediyor, PM gurubuna #ZamGeldi " ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

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