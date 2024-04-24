Çorum'da iki araç çarpıştı: 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Çorum'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Feci çarpışma sonucu 4 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

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Çorum'da iki araç çarpıştı: 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Çorum-Yozgat kara yolu Boğaziçi köyü yakınlarında M.F. (51) idaresindeki hafif ticari araç M.Y'nin kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada hafif ticari araç yoldan çıkarak araziye devrildi, otomobil ise kaza yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ile birlikte araçta bulunan 4 yaşındaki Z. F., 17 yaşındaki M.E.F., 42 yaşındaki E.F. ve 10 yaşındaki Y.E.F. yaralandı.

Yaralılardan 4 yaşındaki Z.F, sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesi'ne götürülürken yolda yaşamını yitirdi.

Diğer yaralılar ise Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kazanın ardından kaçan sürücünün otomobili ise polis ekiplerince Yıldızhan Mahallesi Edebali Sokak'ta park halinde bulundu. Gözaltına alınan otomobil sürücü ise ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA

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Çorum Trafik kazası
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