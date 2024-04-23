Ormanlık alanda öldürülen ticari taksi şoförünün cinayet zanlısı tutuklandı

Dün Kastamonu’nun Araç ilçesinde saat 11.00’den itibaren kendisinden haber alınamayan ticari taksi şoförü Akif Eymür için arama çalışması başlatıldı. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve yakınları tarafından yapılan arama çalışmaları neticesinde Eymür'ün kullandığı ticari taksi, Araç ilçesine bağlı Toygaören köyünde ormanlık alanda terk edilmiş halde bulundu. Bölgede arama çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, ticari taksiden 500 metre uzaklıkta Eymür'ün silahla vurulmuş halde cansız bedenini buldu.

Ekipler tarafından olayla ilgili yürütülen inceleme neticesinde kimliği tespit edilen cinayet şüphelisi M.B. yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından alınan güvenlik önlemleri alınarak Araç Adliyesi'ne sevk edilen 18 yaşındaki M.B. tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA