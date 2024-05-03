İYİ Parti'de başkanlık divanı belirlenecek: Bir ismin üstü çizildi

İYİ Parti’de başkanlık divanı seçilecek. İhraç edilen Sakarya milletvekili Ümit Dikbayır’ın üstünün çizildiği ifade ediliyor.

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İYİ Parti'de başkanlık divanı belirlenecek: Bir ismin üstü çizildi

Olağanüstü kurultayda genel başkanı ve yönetimi değişen İYİ Parti’de yeni Genel İdare Kurulu (GİK), bir araya gelerek başkanlık divanını seçecek.

Divan seçimi öncesi ise parti kulisleri hareketlendi. Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre, Antalya Milletvekili Uğur Poyraz’ın genel sekreter, seçim işleri başkanı Hakan Şeref Olgun’un da mali işlerden sorumlu genel başkan yapılması bekleniyor. Ayrıca kurultayın ikinci turu öncesinde genel başkanlık adaylığından çekilen Tolga Akalın’ın da divana gireceği belirtiliyor. Ayrıca bugün partinin Meclis grubu yönetimi de belirlenecek. Yeni lider Müsavat Dervişoğlu’nun partiden istifa eden bazı isimlerle birebir görüşerek geri dönmeye ikna etmeye çalıştığı kulislerde konuşuluyor. Görüşülen isimler arasında Dervişoğlu’nun GİK’e de yazdığı Ümit Özlale olduğu belirtiliyor. Özlale’nin istifadan vazgeçmesi halinde başkanlık divanında yer alması bekleniyor.

DİKBAYIR'IN ÜSTÜ ÇİZİLDİ

İhraç edilen Sakarya milletvekili Ümit Dikbayır’ın Dervişoğlu’nun görüşmeyeceği isimler arasında yer aldığı ifade ediliyor. Kürşad Zorlu’nun yeniden parti sözcüsü olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Partinin iki yeni grup başkanvekilinden birinin İstanbul milletvekili Buğra Kavuncu olabileceği belirtiliyor.

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İYİ Parti Müsavat Dervişoğlu Ümit Dikbayır
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