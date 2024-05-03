Erdoğan ile Özel'in görüşmesinde yeni detaylar ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel görüşmesine dair yeni detaylar ortaya çıktı.

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın edindiği bilgiye göre, Özel, oturma düzeninden memnuniyetsizliğini görüşmenin en başında dile getirdi. Erdoğan, bu düzenin nezaketsizlik olarak algılanmaması için Özel Kalem Müdürü’ne iade-i ziyaret planlamak gerektiğini söyledi. Görüşmede CHP Milletvekili Namık Tan, steno yöntemi ile not tuttu.

ÖZEL’E TEBRİK: CHP İVME KAZANDI

Karşılıklı olarak hediyelerin takdiminin ardından Erdoğan, seçim sonuçlarına dair değerlendirmelerde bulundu. CHP’nin Özel’in seçilmesiyle bir ivme kazandığını ifade eden Erdoğan, Özel’i seçim başarısından dolayı tebrik etti.

ÖZEL VERA’NIN FOTOĞRAFLARINI VERDİ

Özel, Erdoğan’a Gezi Davası’ndan tutuklu bulunan Tayfun Kahraman’ın kızı Vera’nın iki fotoğrafını verdi. Bu fotoğraflardan birinde Vera Kahraman babası cezaevine girmeden, diğerinde de girdikten sonra görülüyordu. Özel, Vera Kahraman’ın babası cezaevindeyken büyüdüğüne vurgu yaptı.

FİLİSTİN DOSYASI İLETİLDİ

Özel, Erdoğan’a dış politika konusunda bazı dosyalar da iletti. Bu dosyalardan birinde Filistin konusunda 120 lidere gönderdiği mektubun İngilizce ve Türkçe versiyonu yer aldı. Ayrıca SPD Kongresi ve Sosyalist Enternasyonel Toplantısı'nda yaptığı konuşma metinlerini yazılı olarak iletti. Özel, Türkiye’de muhalefet partisi, yurt dışında Türkiye’nin partisi olduklarını ifade etti.

Görüşmede Özel’in daha önce gündeme getireceğini ifade ettiği yeni anayasa, hasta tutuklular, Gezi tutukluları, Can Atalay’ın tutukluluğu, AİHM kararlarının uygulanmaması, kamuda işe alımlarda mülakat uygulaması, ekonomik sıkıntılar, atanmayan öğretmenler, kayyım atamaları, emeklilerin düşük ücretleri gibi tüm başlıklar detaylıca ele alındı.

HASTA TUTUKLULAR ADALET BAKANI'NA İLETİLECEK

Özel görüşmede hasta tutuklular konusunu gündeme getirdi. Erdoğan, bu konuyu Adalet Bakanı'na ileteceğini söyledi. Mülakat uygulaması için de bazı mesleklerde mülakat uygulamasının gerekliliğine vurgu yaptı.

ERDOĞAN ANAYASA GÜNDEMİNİ AÇTI

Görüşmede yeni Anayasa konusunu Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un devam eden görüşmelerine de atıfta bulunarak Erdoğan gündeme getirdi. Özel, mevcut anayasanın uygulanmadığına dair eleştirilerini bu görüşmede de dile getirdi. Anayasanın uygulanmadığı bir ortamda yeni anayasa konuşulmasının doğru olmayacağını ifade etti.

UYGULANMAYAN AİHM VE AYM KARARLARINA VURGU

Özel, uygulanmayan Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarına ve bu durumun yarattığı mağduriyetlere de dikkat çekti.

BELEDİYELERİN ENGELLENEN HİZMETLERİ

Belediyelerin hizmetlerinin engellenmemesi gerektiğine de vurgu yapan Özel, bu durumun belediyelerin hizmet üretmesini zorlaştırdığını kaydetti. Kayyım uygulamaları da görüşmede gündeme geldi ve Özel tarafından eleştirildi.

15 TEMMUZ DEĞERLENDİRMESİ

Görüşmede 15 Temmuz darbe girişimi de gündeme geldi. Özel o gece kendisinin de TBMM’de bulunan vekiller arasında olduğunu hatırlattı ve 15 Temmuz’un tiyatro olduğu iddialarına itibar etmediğini ifade etti.

ERDOĞAN’DAN ÖZEL’E 15 TEMMUZ TEŞEKKÜRÜ

Bu noktada AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, "Özgür Bey o gecenin gazisidir, Meclis'te bizimleydi” dedi ve Erdoğan Özel’e teşekkür etti.

GÖRÜŞME ERDOĞAN’I GÜÇLENDİRİR Mİ?

İki lider görüşmelerin faydalı olduğu ve devamının gelmesinin gerektiği konusunda fikir birliğine vardı. Görüşmede resmi bayramlarda buluşma, dini bayramlarda telefonla görüşme konusunda da mutabık kalındı.

CHP kaynakları bu görüşmenin normalleşmenin işareti olduğunu söyledi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı güçlendireceği yönündeki eleştirilere dair "Bizim önceliğimiz halkın sorunlarının çözülmesi. Kimin güçlenip güçlenmeyeceğine bakmıyoruz" değerlendirmesini yaptı.