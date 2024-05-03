İslam Memiş, tarih verdi: Sizi o ay için hazırlıyorum, dananın kuyruğu kopacak!

Finans analisti İslam Memiş, "Merakla beklenen Fed faiz kararı açıklandı. Türkiye'den enflasyon verisi ve ABD'de tarım dışı istihdam verisi var. Önemli bir tüyo vereceğim altın ve gümüşle ilgili. Yatırımcı kendisini nasıl koruyabilir, bu işlem ne? Temmuz ayı bizim için önemli" dedi.

Memiş, şöyle devam etti:

"Fed beklentiler doğrultusunda faizlerde değişikliğe gitmedi. Faiz oranını sabit bıraktı. Piyasalar bunu önceden fiyatladı, beklenen oldu. Fed Başkanı Powell da ekstra bir şey söylemedi. Enflasyon noktasındaki itirafları dikkat çekiciydi. Enflasyon hedefimizden uzağız dedi. Yüzde 2 hedef vardı, yüzde 3.5 açıklanmıştı. İtiraflarda bulunmaya devam ediyorlar. Gerçek bu. Her şey normalleşecek diye umanlara hayal kurmayın dedim.

Borsa İstanbul 10 bin 180 puanda. Yüzde 1.35'lik değer artışı var. Endeks tarafında 12 bin, 15 bin puan yaz aylarında sürpriz yok. Asıl soru şu. Sizin satın aldığınız hisseler borsa kadar yükseldi mi, size kazandırdı mı? Bu sorunun cevabı da hayır. Endeks yükselişi ile yatırımcı hisseleri arasında fark var. Borsa, altın gibi euro gibi diğer yatırım araçlarından daha avantajlı değil.

Dolar kuru 32 lira 35 kuruşta baskılanıyor. Yatay sürece devam ediyor. Düşüşler kalıcı değil. Doların 25 lira olacağına dair yorumlar dolaşıyor. Ben 40 lira ve üzerini bekliyorum bu yıl için. Faizleri yüzde 80'in üzerine çıkarırlarsa evet kur 25 liraya gelirler ama yüzde 80'den bahsediyorum."

Ons altınla ilgili değerlendirmeler yapan İslam Memiş, "Ons altın 2288 dolar seviyesinde. 2326 dolara kadar yükseldi. 2280 dolar kritik öneme sahip. Aşağı yönlü kırılırsa düşüşler 2200 dolara kadar devam edebilir. Bizim beklediğimiz bir rakam vardı 2280 dolar. Fed'e kadar uyarılarım vardı. 2360 dolar 2281 dolar aralığında oyalandı. Dün 2280'e iğne atıp 2300 üzerine atak gerçekleşti ancak tutunamadı. Şimdi aşağı yönlü kırılacak mı 2280 dolar. 2195 dolar olacak gibi duruyor gecikmeli de olsa. 2200 dolara kadar trend devam eder" diye konuştu.

Memiş, şöyle devam etti:

"Gram altın TL 2435 lira seviyesinde. Gram altın da ons altından negatif etkilenecek ve 2400 altına sarkacak. 2400 altında rakamlarda takip edeceğimiz seviye 2350-2450 TL bant aralığı olacak. Ancak neler yapacağız açıklayacağım.

"DANANIN KUYRUĞU KOPACAK"

Savaş manipülasyonu devam edecek. Bu manipülasyon piyasası mayıs ve haziran ayında devam edecek. Bütün yatırım araçlarında sert dalgalanmalara hazır olun. Yapmanız gereken tek bir şey var. İster TL ister elinize döviz girsin. O gün emtia ile takas yapman lazım. Döviz geçti eline emtia ile takas yapman, euro ile takas yapman lazım. İki ay boyunca baskılanan bir piyasaya hazır olun. Ben sizi temmuz ayına hazırlıyorum. Temmuz ayında yine dananın kuyruğu kopacak. Temmuz ayına kadar çok önemli hamleler yapmamız lazım. Biz yatırımcıyız. Malım var iki ay bekleyeceğim, alım pozisyonum var alır çekilir izlerim.

Yükseliş öngörüm devam ediyor. Ötelenen bir şey yok yıllık hedefte. Sadece manipülasyon piyasası geri geldi. 1 Mayıs'ta uygulamaya soktular. Mayıs ve haziranda sert hareketler olacak. Derin düşüşler, derin yükselişler olacak. Mantığın çalışmadığı bir piyasaya hazırlık yapın. Ons altın ve ons gümüşte yükselişler vardı. Ben dolar pozisyonu aldım. Dolarla altın almak ucuz olacak uyarılarım vardı. Sabırlı olanlar ciddi anlamda kazandı. 81 bin 200 dolarda olan 1 kilogram altının değeri şu anda 74 bin 890 dolarda. İki haftada 6 bin dolardan fazla değer kaybı yaşandı.

Biz dolar biriktirmeye devam ediyoruz. Biz dolarla altını daha ucuza alacağız. Beklediğimizden daha iyi fiyata aldık. Şimdi arkadaşlarımıza önemli uyarım var. Elinde TL var diyelim. Gram altın almalısın, gram gümüş almalısın. Euro almalısın, dolar almalısın. TL bazlı bütün fiyatlar ucuz ancak yarın sabah veya gece Orta Doğu'da bir haber gelince bir başka fiyatlama göreceğiz. 2293 dolarda olan ons altının 2400 dolarda olduğunu bir sabah görebiliriz. Geniş bant aralığında dalgalandıracaklar bu piyasayı.

"ALTINI DOLARLA KAÇA VERİYORSUN?" DİYE SORACAKSIN

Elimde 100 bin liram varsa. 50 bin lira ile gram altın alabilirsin, diğer 50 bin ile dolar alman lazım. Çünkü bizim hamlemizi sen de yap. Hepsiyle altın gümüş alma. Yüzde 50 ile dolar al, parite üzerinden altın almak daha ucuza gelecek. Elimde altınım var, dolarım var. Benim bu parite işlemim sadece bu ikisi arasında oluyor. Arada herhangi bir TL işlemi yok. Kapalıçarşı'ya gidince altını dolarla kaça veriyorsun veya kaça alıyorsun diyeceksin. Bu parite işlemini mutlaka yapmanız gerekiyor. Bu euro ile de oluyor."