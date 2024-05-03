Meteoroloji uzmanından kritik açıklama: Cumartesi günü başlıyor!

İç Anadolu Bölgesi’nde ise Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri ile Konya’nın kuzey kesimlerinde kuvvetli sağanak yağışların görüleceğini ifade eden Yavuz, "Orta ve Doğu Karadeniz'de de özellikle iç kesimlerinde lokal kuvvetli yağışlar görülecek. Doğu Anadolu'nun hemen hemen genelinde, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda da Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli yağışların görülmesini bekliyoruz" diye konuştu.