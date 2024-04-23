Bartın'da yangın faciası: 1 ölü, 2 yaralı

Bartın’da bir evde tüp değişimi sonrası bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın bitişikte bulunan bir eve de sıçradı. Feci yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Bartın'da yangın faciası: 1 ölü, 2 yaralı

Bartın merkez ilçeye bağlı Kayadibikavlak köyü Örencik Mahallesi'nde bulunan bir evde, saat 20.30 sıralarında tüp değişimi yapıldıktan sonra henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, bitişikte bulunan eve de sıçradı. Yangında Tevfik Çetinbağ hayatını kaybederken, eşi Seher Çetinbağ, ile yeğeni Selim Çetinbağ ağır yaralandı. Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmalarının ardından yangın söndürülürken, iki ev de kullanılamaz hale geldi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, durumlarının ağır olduğu belirtildi.

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Öte yandan yangında ölen Tevfik Çetinbağ'ın yatalak hasta olduğu ve yangından kaçamadığı öğrenildi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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