Şanlıurfa'da kaybolan 7 yaşındaki Ömer Faruk Yaşuk'un cesedi bulundu

Edinilen bilgiye göre, Haliliye ilçesi kırsalında bulunan İki Ağız Mahallesi'ndeki evlerinden çıktıktan sonra kaybolan 7 yaşındaki Ömer Faruk Yaşuk için arama çalışması başlatıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar, mahalle yakınlarında geçen sulama kanalında yoğunlaştırdı.

Mahalle sakinlerinin de destek verdiği çalışma sonucu, kanalda yapılan detaylı aramada Yaşuk'un cesedi bulundu.

7 yaşındaki Yaşuk'un cansız bedeni, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA