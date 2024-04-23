Alevler mahalleyi aydınlattı: Vatandaşlar sokağa çıktı

Karabük'te 2 katlı müstakil evde yangın çıktı. Alevler sokağı aydınlatırken, çıkan yangında mahalleli sokağa döküldü.

Alevler mahalleyi aydınlattı: Vatandaşlar sokağa çıktı

Karabük'te Kayabaşı Mahallesi Kavaklıdere Caddesi üzerinde Gültekin Eren'e ait 2 katlı müstakil evde yangın çıktı. Alevler geceyi aydınlatırken, yangın nedeniyle mahalle sakinleri sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Alevler mahalleyi aydınlattı: Vatandaşlar sokağa çıktı - Resim : 1

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Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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