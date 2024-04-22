Yüksekova'da ulaşıma kar engeli: Temizlik çalışmaları devam ediyor

Yer yer kar kalınlığını 3 metreyi bulduğu Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde köy ve üs bölgelerinin yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.

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Yüksekova'da ulaşıma kar engeli: Temizlik çalışmaları devam ediyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar nedeniyle kapalı olan köy ve üs bölgelerinin yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

İlçe Özel İdaresine bağlı şantiye şefliği ekipleri, Pınargözü köyü ile Büyükçiftlik beldesindeki Varkavik Üs Bölgesi yolunun açılması için çalışma başlattı.

Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu bölgede çalışan ekipler, bölgenin engebeli coğrafyası nedeniyle güçlükle ilerliyor.

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