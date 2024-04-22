İzmir'de patlama: Halk paniğe kapıldı, Valilik'ten açıklama geldi

İzmir'de farklı ilçelerden duyulan patlama sesi halk arasında paniğe neden oldu. 'Esrarengiz' olarak anılan patlamayla ilgili Valilik'ten açıklama geldi.

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İzmir'de patlama: Halk paniğe kapıldı, Valilik'ten açıklama geldi

İzmir’de farklı ilçelerden duyulan patlama sesi, halk arasında paniğe neden oldu. Nereden geldiği bilinmeyen patlama sezi İzmirlilerde endişe uyandırırken, olayın ardından İzmir Valiliği’nden açıklama geldi.

'10 Gün Kadar Devam Edecek'

Valilik'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan ‘farklı ilçelerden duyulan patlama sesleri’ ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür. Urla ilçemiz sınırları içerisindeki askeri alanda, gerekli tedbirler alınarak, miadı dolmuş mühimmatlar rutin olarak ve kontrollü şekilde imha edilmektedir. Söz konusu patlama sesleri yapılan imha çalışmasından kaynaklanmakta olup, imha süreci 10 gün kadar devam edecektir.'

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