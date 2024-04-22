Konya'da refüjdeki bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 5 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde, refüjdeki çelik bariyerlere çarpan otomobil takla attı. Kazada sonucu araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

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Konya'da refüjdeki bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Ankara-Konya kara yolunun 125. kilometresinde, Aslan Y. (42) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki çelik bariyerlere çarparak takla attı. Kazanın şiddetiyle otomobilin motor kısmı yerinden çıkarak yol ortasına düştü.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Utku E. (37), Sahra Beyza Ö. (23), Gamze Y. (42) ve Yasin E. (40) yaralandı.

Yaralılar, kaza yerinde ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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