Ankara'da taksi durağına silahlı saldırı: 2 yaralı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir taksi durağına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişi yaralandı.

Ankara'da taksi durağına silahlı saldırı: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Şehit Talip Yener Caddesi'ndeki taksi durağına akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı esnasında taksi durağında bulunan Kaya Ç. ayağından, Selahattin M. ise karnından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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