Malatya'da engelli depremzedelere akülü tekerlekli sandalye dağıtıldı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, gurbetçi hemşehrileri Hasan Kuzu'nun girişimleriyle IHH Hollanda (Uluslararası İnsani Yardım Teşkilatı) tarafından sağlanan destekle engelli depremzedelere akülü tekerlekli sandalye desteği sağlanmak için bir araya geldi.

Derneğin Malatya'ya daha sonra da akülü tekerlekli sandalye desteği sağlayacağını aktaran Er, depremden etkilenen kenti engelsiz bir şekilde tasarlayacaklarını aktardı.

IHH Hollanda Denetleme Kurulu Başkanı Ayhan Arslantaş ise deprem bölgesine yaptıkları yardımları anlattı.

Geçen yıl 38 farklı ülkede çeşitli acil yardımlar ve kalıcı projelere destek sağladıklarını ifade eden Arslantaş, 'Deprem bölgesinde de yardımlarımız oldu. Malatya'ya 50 akülü tekerlekli sandalye getirdik. Depremden bu yana 300 araç getirdik Türkiye'mize. Depremin farklı bölgelerine gittik. Hatay'a, Kahramanmaraş'a, Adıyaman'a gittik.' dedi.