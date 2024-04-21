Kayseri'de refüje çarpan otomobil devrildi: 2'si ağır, 4 yaralı

Kayseri'nin Talas ilçesinde refüje çarpan otomobil devrildi. Çarpmanın etkisiyle devrilen araçta bulunan 4 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'de refüje çarpan otomobil devrildi: 2'si ağır, 4 yaralı

Kayseri'nin Talas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, refüje çarparak devrilen bir otomobilde 2'si ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, M.C.E. idaresindeki 38 JG 592 plakalı otomobil, Yenidoğan Mahallesi Kerkük Bulvarı'nda kontrolden çıkıp refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçerek devrildi. Yaklaşık 90 metre sürüklenen ve kaldırıma çarparak durabilen otomobildeki, sürücü ve 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilden çıkartılıp hastaneye sevk edilen yaralılardan birinin ve sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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