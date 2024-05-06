İkinci el otomobil piyasasında tam gaz geri vites!

Enflasyon, kur krizi ve kredi faizlerinin yüksek olması ikinci el otomobil piyasasını derinden vurdu.

Yaşanan gelişmeler sonrası satışlar düşerken, Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, "İkinci el taşıt piyasasında da kan kaybı sürüyor" dedi.

"OTOMOBİL DEVRİ DÜŞTÜ"

Haber Global'den Ertan Altan'a konuşan Erkoç, "Martta noter devriyle yapılan satışlar önceki yılın aynı ayına göre otomobillerde yüzde 21,3, toplamda yüzde 18,9 azaldı. Aylık bazda ikinci elde 580 bin 492 otomobilin devri yapılırken, el değiştiren toplam araç sayısı da 865 bin 144 adet oldu. İkinci elde devirler ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre otomobilde yüzde 18,1, toplamda yüzde 15,1 azalmış, şubat ayında ise otomobil devirlerinde yüzde 16,3, toplam devirlerde yüzde 20,3’lük bir artmıştı. Böylece ocak-mart döneminde toplam devirler otomobilde geçen yılın eş dönemine göre yüzde 10,3 düşüşle 1 milyar 684 bin 744 adede, toplamda yüzde 7,3 düşüşle 2 milyon 495 bin 594 adede geriledi" ifadelerini kullandı.

"AKARYAKIT VE KREDİ FAİZLERİ OLUMSUZ ETKİLİYOR"

Son olarak Erkoç, akaryakıta gelen zamlar ve yüksek kredi faizlerinin sektörü olumsuz etkilediğine dikkat çekti.

Kaynak: Gerçek Gündem