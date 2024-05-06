Beklentiler değişti, dolar kuru düşüşe geçti!

Cuma günü piyasalar kapandıktan sonra ABD'li kredi derecelendirme kurumu Standard and Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya çıkararak, "Önümüzdeki iki yıl içinde portföy girişlerinin artacağını ve cari açıkların daralmasını, enflasyon ve dolarizasyonun azalmasını öngörüyoruz" açıklamasında bulundu.

S&P'nin açıklamasının ardından hafta sonu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Almanya'da düzenlenen programda, mayıs ayında enflasyonun yüzde 70'in üzerine çıkarak zirveyi bulacağını ancak daha sonra hızlı şekilde düşeceğini söyledi.

DOLAR/TL'DE SINIRLI DÜŞÜŞ

Söz konusu gelişmeler sonrası dolar/TL, cuma günü yatay bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının hemen altında 32,33'den tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,31 seviyesinden işlem görüyor.

GÖZLER FED'DE

Öte yandan küresel piyasalarda, ABD'de geçen hafta açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında kalmasıyla ülke ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentileri yeniden güç kazanırken, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin hafta boyunca yapacağı sözle yönlendirmeler yatırımcıların odağına yerleşti.

Kaynak: Gerçek Gündem