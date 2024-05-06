İslam Memiş gram altın için odaklanılması gereken veriyi işaret etti

İslam Memiş, sakin seyreden yatırım kalemleri için dikkat çeken yorumlarda bulundu. Memiş, gram altın için de odaklanılması gereken veriyi işaret etti.

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İslam Memiş gram altın için odaklanılması gereken veriyi işaret etti

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, döviz, altın ve borsa gibi yatırım kalemlerine ilişkin yeni öngörülerini paylaştı.

Memiş, TV100’deki yazısında yurt dışı ve yurt içi piyasalarda önemli bir veri akışı olmadığını belirterek, yatırımcıları sakim bir haftanın beklediğini belirtti.

Memiş, gram altın yatırımcısına takip etmeleri gereken veriye dikkat çektiği yazısında şunları kaleme aldı:

Bist 100 endeksi:

"10.276 puan seviyesinden haftayı tamamlamıştı.
Cuma akşamı Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşı Standart & Poor’s (S&P), Türkiye’nin kredi notunu B’den B+’ya yükseltti.
Bu yıl kredi not artırımının yoğun olması zaten bekleniyordu.
Bu da bizim için olumlu bir gelişme.
Borsa pozitif yönde yoluna devam eder.
10 bin-10 bin 500 puan aralığını takip edeceğim.
Kâr satışları gelse de çıtayı yükseltti.
10 bin puan seviyesinde tutunamazsa aşağıda 9 bin 800 puan güçlü destek seviyesi.

İslam Memiş gram altın için odaklanılması gereken veriyi işaret etti - Resim : 1

Döviz kurları;

Hem dolar hem de Euro sakin seyrini korumaya devam eder.
Euro, dolara kıyasla parite nedenli daha hareketli olabilir.
Euro tarafında beklentim daha iyimser olduğundan düşüşleri alım fırsatı olarak göreceğim.

İslam Memiş gram altın için odaklanılması gereken veriyi işaret etti - Resim : 2

EUR/USD paritesi;

1,0762 seviyesinden kapanış yapmıştı.
1,0720-1,0870 aralığında oyalanmaya devam eder.
Asıl hedef 1,0870 seviyesi olduğundan düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyorum.

Ons altın (xau/usd);

2.301 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı.
2.280-2.380 dolar aralığı kısa vade için geçerliliğini koruyor.
İkinci destek seviyesi 2.200 dolar seviyesi.
Bir tur daha 2.280-2.260 aralığının olmasını bekliyorum.
Kararsız bir dönem olduğunda 2.260 dolar seviyesi önemli bir destek seviyesi.
Oranın aşağı yönlü kırılıp kırılmayacağını takip edeceğim.
Ondan sebep onsu takip edenlerin yüzde 50 2.260 doları diğer yüzde 50 ile dolar da beklemesi daha avantajlı olabilir.
Dolar/altın paritesi alım yönünde daha avantajlı olmasını bekliyorum.
14 Nisan’da 81.200 dolar seviyesine yükselip haftayı 75.230 dolar seviyesinden tamamladığını anımsatmak isterim.

İslam Memiş gram altın için odaklanılması gereken veriyi işaret etti - Resim : 3

Gram altın;

Serbest piyasalarda (fiziki) 2.443 lira seviyesinden kapanış yapmıştı.
Gram altın yatırımcısı ons’u takip etmeli, ons nereye gram altın oraya.
2.260 dolar karşısındaki gram altın kaça tekâbül ediyorsa orası bana ucuz gelir.

İslam Memiş gram altın için odaklanılması gereken veriyi işaret etti - Resim : 4

Ons gümüş (xag/usd);

26,55 dolar sevitesinden kapanış yapmıştı.
Rasyo nedenli geniş bant aralığına odaklanmak gerek.
25,50-27,50 dolar aralığını takip edeceğim.
1-2 hafta bu bant aralığında oyalanır.
Orta ve uzun vadede pozitif seyrini sürdürmesini, 26 dolar altını kademeli alım fırsatı olarak göreceğim.

Bitcoin (BTC);

62.937 dolar seviyesiyle tepki alımları gerçekleşti.
Yüzde 7’lik yükseliş yaşamıştı.
Her ne kadar tepki yükselişi yaşansa da, düşüşlerin bitmediğini söyleyebilirim.
55-65 bin dolar aralığında dalgalanabilir.
Orta ve uzun vade beklentim pozitif.

Geçen haftadaki yazımda belirttiğim gibi Mayıs-Haziran aylarında geniş bant aralığına hazırlıklı olmak gerek."

İslam Memiş gram altın için odaklanılması gereken veriyi işaret etti - Resim : 5

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