Vatandaş borç batağında: Kredi ve kredi kartı borçları katlanarak artıyor

CHP’nin hazırladığı ekonomi raporuna göre; vatandaşların bankalara olan borçları katlanarak artıyor. Yüksek faizlere rağmen vatandaş kredi kullanmaya devam ediyor. Rapordaki verilere göre; bireysel kredi ve kredi kartları nedeniyle vatandaşların bankalara olan borçları 2024 yılı başından bu yana yüzde 13.9 arttı.

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Vatandaş borç batağında: Kredi ve kredi kartı borçları katlanarak artıyor

Faizlerin yıllık bileşik bazda yüzde 80’lerde seyretmesine rağmen vatandaşlar bireysel kredilerle borçlanmaya devam ediyor. 19-26 Nisan döneminde bireysel kredilerinin bakiyesi 17 milyar lira artarak 1 trilyon 689 milyar liraya çıkarken, kredi kartı borç bakiyesi ise 25.7 milyar lira artarak 1 trilyon 419 milyar liraya yükseldi.

BORÇ 3 TRİLYON LİRAYI GEÇTİ

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre; bankaların bireysel kredi ve kredi kartları nedeniyle vatandaşlardan olan alacaklarının bakiyesi 19-26 Nisan arasındaki haftada 42.7 milyar lira artarak 3 trilyon 108 milyar lira oldu. Vatandaşların bankalara olan borçları 2024 yılı başından bu yana 380 milyar lira (yüzde 13.9) arttı.

KREDİ ALACAKLARI 59.7 MİLYAR

Bankaların icra takibine aldıkları bireysel kredi ve kredi kartı alacakları ise 19-26 Nisan haftasında 1.2 milyar lira daha artarak 59.7 milyar lira oldu. Söz konusu haftada bankaların toplam batık kredilerinin 1.2 milyar lira artarak 203.4 milyar liraya yükselmesinin tümüyle bireysel kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemeyen vatandaşlardan kaynaklandığı gözüküyor.

Banklar zaman zaman bu borçları düşük bir karşılıkla varlık yönetim şirketlerine devrediyor. Varlık yönetim şirketlerinin kontrolünde 41 milyar liralık batık tüketici kredisi alacağı bulunuyor. Dolayısıyla vatandaşların faizleri ve icra masrafları hariç 99 milyar liraya yakın icralık kredi borcu bulunuyor.

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Ekonomik kriz Zam CHP Faiz icra Kredi Kartı Kredi
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