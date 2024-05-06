Hasadı başladı, uyarı yapıldı: Yasaklandı!

Benzinle çalışan çay toplama motorları, çay bitkisinin üzerinde egzoz gazı bıraktığı ve çayda kaliteyi düşürdüğü gerekçesiyle bu yıl da kullanımı yasaklandı.

Bu yıl da aynı uyarısını tazeleyen ÇAYKUR, üreticilere kısa mesaj (SMS) göndererek, şu ifadelere yer verdi:

"Kurumumuzca benzinli motorla yaş çay toplamak yasaklanmıştır. Tespiti halinde benzinli motor kullanan üreticinin üreticiliği askıya alınacaktır."

DAHA ÖNCE YASAKLANMIŞTI

Öte yandan 2020 yılında ÇAYKUR, üreticilerini uyararak, "Benzinle çalışan çay toplama makineleri çay bitkisi üzerinde egzoz gazı bırakıyor" denilerek bu motorlar yasaklanmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem