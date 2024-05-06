YSK Başkanı Yener 31 Mart seçimlerinin kesin sonuçlarını ilan etti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart’ta yapılan Mahalli İdareler Seçimi’nin kesin sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yener, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından yapılan itirazlar üzerine seçimlerin yenileneceği yerleri de duyurdu.

Açıklamaya göre, Aksaray Güzelyurt, Kayseri Pınarbaşı, Şanlıurfa Hilvan ilçeleri ile Sivas Yıldızeli ve Güvenkaya, Dersim Mazgirt ve Akpazar, Kırklareli Lüleburgaz Büyükkarıştıran ve Aksaray Merkezsal beldelerinde seçimler yenilenecek.

Yener’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Seçime katılan siyasi parti temsilcileri seçim sonuçlarını başkanlığımızdan canlı olarak takip etmişlerdir. YSK açık veri portalında 2009-2024 yılları arasında yapılmış olan seçimlere ait veri ve bilgilerin paylaşımı yapılmaktadır.

İlan edilen yerlerde 2 Haziran'da seçimler yenilenecektir.

30 büyükşehirde Adalet ve Kalkınma Partisi 12, Yeniden Refah Partisi 1 Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi 3, Cumhuriyet Halk Partisi 14, büyükşehir belediye başkanlığı kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı seçimlerinde ise 57 milyon 708.541 kayıtlı seçmen bulunmakta olup katılım oranı yüzde 78.11 olarak gerçekleşmiştir.

51 il belediye başkanlığında Adalet ve Kalkınma Partisi 12, İyi Parti 1, Büyük Birlik Partisi 1, Yeniden Refah Partisi 1, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi 7, Cumhuriyet Halk Partisi 21, Milliyetçi Hareket Partisi 8, belediye başkanlığı kazanmıştır.

919 ilçede ise 346 Adalet ve Kalkınma Partisi, 22 İyi Parti, 1 Sol Parti, 13 Büyük Birlik Partisi, 1 Demokratik Sol Parti, 37 Yeniden Refah Partisi, 57 Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, 314 Cumhuriyet Halk Partisi, 2 Demokrat Parti, 114 Milliyetçi Hareket Partisi, 1 Türkiye İşçi Partisi, 1 Demokrasi ve Atılım Partisi, 1 Saadet Partisi, 9'da bağımsız aday seçimleri kazanmıştır.

316 belde belediye başkanlığında ise 168 Adalet ve Kalkınma Partisi, 7 İyi Parti, 1 Sol Parti, 6 Büyük Birlik Partisi, 1 Memleket Partisi, 1 Demokratik Sol Parti, 24 Yeniden Refah Partisi, 10 Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, 60 Cumhuriyet Halk Partisi, 1 Hür Dava Partisi, 3 Demokrat Parti, 96 Milliyetçi Hareket Partisi, 3 Demokrasi ve Atılım Partisi, 3 Saadet Partisi, 2'de bağımsız aday belediye başkanlığını kazanmıştır

Seçimde emeği geçen siyasi partilerimize merkez teşkilatımıza, il ve ilçe seçim kurullarımıza, il ve ilçe seçim müdürlüklerimize, sandık görevlilerine çeşitli kademelerde görev alanlara paydaşlarımıza, desteklerini esirgemeyen bakanlıklarımıza, tüm güvenlik güçlerimize ve belediyelerimize en içten teşekkürlerimizi sunuyorum.

Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci yüzyılının son seçimlerini 14 ve 28 Mayıs 2023 tarihlerinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılının ilk seçimlerini 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştiren Yüksek Seçim Kurulunun değerli üyelerine, kurulumuzda yer alan siyasi parti temsilcilerimize ve tüm teşkilatımıza teşekkürlerimi sunuyorum.

Gerçekleşen seçimlerin ülkemize siyasi partilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Seçimlere katılımından dolayı tüm vatandaşlarımıza ve siz değerli basın mensuplarına kurulumuz adına teşekkürlerimi sunuyorum.