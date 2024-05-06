Listenin ilk sırasında, Taste Atlas'da yer aldı: Dünyanın en iyi yoğurtlu yemeği!

Geleneksel tarifleri öne çıkarmasıyla bilinen Taste Atlas (Lezzet Atlası) dünyanın en iyi yoğurtlu yemeklerini listeledi.

İlk 20'de 6 Türk lezzetinin bulunduğu listenin ilk sırasında Bodrum, Muğla bölgesine özgü olan 'Çökertme kebabı' yer aldı.

MANTI DÖRDÜNCÜ SIRADA

Listede ikinci sırada Tandoori-Hindistan, üçüncü sırada Tzatziki-Yunanistan, dördüncü sırada Mantı- Türkiye, yedinci sırada Şiş tavuk-Türkiye, onüçüncü sırada Şambali- Türkiye, on dördüncü sırada Haydari- Türkiye, on dokuzuncu sırada yine Türkiye’den Cacık yer aldı.

ÇÖKERTME KEBABI

Çökertme kebabı, Türk mutfağından lezzetli ve doyurucu bir et yemeğidir. İnce doğranmış dana eti, soğan, baharatlar ve domates sosuyla hazırlanır ve genellikle kızarmış patates veya pilav ile servis edilir.

Çökertme Kebabı Tarifi:

Malzemeler:

- 500 gr dana bonfile veya kontrfile,

- 2 soğan,

- 2 domates,

- 1 yemek kaşığı domates salçası,

- 1 tatlı kaşığı biber salçası,

- 1/2 çay bardağı sıvı yağ,

- 1/2 çay bardağı su,

- 1 çay kaşığı kimyon,

- 1 çay kaşığı kekik,

- 1/2 çay kaşığı pul biber,

- Tuz ve karabiber,

- Maydanoz,

- Kızartmalık patates veya pilav (servis için).

Çökertme Kebabı'nın Hazırlanışı:

* Eti jülyen doğrayın,

* Soğanları ince ince doğrayın,

* Domatesleri küp küp doğrayın,

* Bir tavada sıvı yağı ısıtın ve soğanları kavurun,

* Domatesleri, domates salçası ve biber salçasını ekleyip 5 dakika daha pişirin,

* Eti tavaya ekleyip suyunu çekene kadar pişirin,

* Kimyon, kekik, pul biber, tuz ve karabiber ekleyip karıştırın,

* 10 dakika daha pişirin,

* Maydanozları ince ince doğrayın ve yemeğin üzerine serpin,

* Kızartmalık patates veya pilav ile servis edin.

Çökertme Kebabı'nın Püf Noktaları:

+ Eti daha yumuşak hale getirmek için marine edebilirsiniz. Marine için zeytinyağı, limon suyu, soğan, sarımsak, kimyon ve kekik kullanabilirsiniz,

+ Çökertme kebabını ekmek arası da servis edebilirsiniz,

+ Dilerseniz domates sosuna biber ekleyebilir veya baharatları damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz.

Kaynak: Gerçek Gündem