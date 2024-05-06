AKP Erzurum'da "Akdeniz serası" kurmuş: 10 milyon civarında zarar ediyor

AKP’den Yeniden Refah Partisi’ne (YRP) geçen Erzurum Aziziye Belediyesi’nin yeni başkanı Emrullah Akpunar, önceki dönem domates üretimi için kurulan seranın termal suyunun kömürle ısıtıldığını tespit ettiklerini açıkladı. Akpunar, "Günde 3 ton kömür yakmışlar. Bu bir akıl tutulması. Sera milyonlarca lira zarar etmiş" dedi. Akpunar, belediyenin borcunun da 508 milyon 886 bin TL olduğunu belirtti.

Erzurum’un Aziziye Belediyesi, yerel seçimlerde AKP’den YRP’ye geçti. YRP’li Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, belediyeye ait Ilıca Termal Tesisleri’nde düzenlediği basın toplantısında belediyenin borcu ve domates üretimi için kurulan seranın durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

68 bin 251 nüfuslu Aziziye ilçe belediyesinin borcunun 508 milyon 886 bin 670 lira olduğunu açıklayan Akpınar, domates serasının termal suyunun milyonlarca lira harcanarak kömürle ısıtılmış olduğunu tespit ettiklerini söyledi. Üniversiteden hocalarla serada incelemeler yaptıklarını kaydeden Akpunar, şu bilgileri verdi:

“SERA ŞU AN 10 MİLYON ZARAR EDİYOR"

“Gördük ki, karlılığı ya da sürdürülebilirliği yoktur. Sera şu an 10 milyon civarında zarar ediyor. Nasıl bir eylem yapar, nasıl karlı bir hale getiririz diye ona bakıyoruz. Kömürle ısıtılması akıl tutulması. Günlük normal bir ısı derecesinde 3 ton, ısı 20’nin üzerine çıkmasıyla günde 4 ton kömür yanacak. Günlük 4 ton kömürün bedeli belli biz de oradan günlük 4 ton domates satacağız. Öbür giderleri hiç koymayalım bir de bundan kar edeceğiz. Hiç öyle bir şey yok” diye konuştu.

"SERA AKDENİZ İKLİMİNE GÖRE KURULMUŞ"

Yaptıkları inceleme sonrasında seranın Antalya iklim şartlarına göre kurulduğunu tespit ettiklerini kaydeden Başkan Akpunar, şöyle konuştu:

"Seranın bedeli şu an tahmin ediyorum 50 milyon. Bunu yapan mühendise güleceğim geliyor. Birinci ayda zaten durdurmuşlar serayı. Tohumu yurt dışından geliyor. Bir yılda 160 ton domates almışlar, yanan kömüre baktım orayı da söylemiyorum. Bırak 160’ı, 600 ton domates alsa o kömürün parasını ödeyemez."

AÇILIŞINI VE İLK HASADINI BAKAN VARANK YAPMIŞTI

Aziziye Belediyesi’nin Temmuz 2022 yılında hizmete açtığı Jeotermal Destekli Domates Serası’nda ilk hasadı dönemin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yapmıştı.

AKP'li önceki dönem Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ve Aziziye Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilen proje ile Türkiye’nin en yüksek rakımda yetişen domateslerini kamuoyuna tanıtmıştı. Yaklaşık 11 dönüm arazi üzerine kurulan termal serada eksi 30 derecede topraksız tarımla ayda 25, yılda 300 ton domates üretimi yapılması planlanıyordu. Aziziye Belediyesi’nin termal domatesleri 'Ilıca' markası ile kentteki Tarım Kredi Kooperatiflerinde de satışa sunulmuştu.