CHP lideri Özel, 'Üç Fidan'ı anma törenine katıldı

CHP lideri Özel, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın 6 Mayıs 1972'de idam edilişinin 52. yılı dolayısıyla Karşıyaka Mezarlığı'nda yapılan anmaya katıldı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan için düzenlenen anmaya katıldı.

Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın 6 Mayıs 1972'de idam edilişinin 52. yılı dolayısıyla Karşıyaka Mezarlığı'nda yapılan anmaya CHP lideri Özel ve CHP heyeti de katıldı.

CHP’liler burada bir yürüyüş gerçekleştirdi.

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