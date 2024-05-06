CHP lideri Özel, 'Üç Fidan'ı anma törenine katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan için düzenlenen anmaya katıldı.

Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın 6 Mayıs 1972'de idam edilişinin 52. yılı dolayısıyla Karşıyaka Mezarlığı'nda yapılan anmaya CHP lideri Özel ve CHP heyeti de katıldı.

CHP’liler burada bir yürüyüş gerçekleştirdi.