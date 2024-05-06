CHP lideri Özel, 'Üç Fidan'ı anma törenine katıldı
CHP lideri Özel, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın 6 Mayıs 1972'de idam edilişinin 52. yılı dolayısıyla Karşıyaka Mezarlığı'nda yapılan anmaya katıldı.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan için düzenlenen anmaya katıldı.
Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın 6 Mayıs 1972'de idam edilişinin 52. yılı dolayısıyla Karşıyaka Mezarlığı'nda yapılan anmaya CHP lideri Özel ve CHP heyeti de katıldı.
CHP’liler burada bir yürüyüş gerçekleştirdi.
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