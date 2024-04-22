Eskişehir'de zincirleme trafik kazası: 10 yaralı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, taraftar grubunu taşıyan minibüs, polis aracı ve iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

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Eskişehir'de zincirleme trafik kazası: 10 yaralı

Sivrihisar-Polatlı kara yolunun Bademlik mevkisinde, taraftar grubunu taşıyan minibüs, polis aracı ve iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta mücadele eden Ankara temsilcisi 1926 Polatlı Belediye'nin Eskişehirspor'la deplasmanda oynadığı karşılaşmayı izleyen taraftarları taşıyan minibüsün başka araçlarla çarpışması sonucu meydana geldi.

Yaralılar hastanelere kaldırıldı ve trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. Sağlık ekiplerince Polatlı ve Eskişehir'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kara yolunun Ankara yönünde uzun araç kuyruğu oluştu.

Ekiplerin çalışmasının ardından kara yolunda trafik tek şeritten kontrollü şekilde yapılmaya başlandı.

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