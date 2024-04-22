İzmir’de 3 saat süren rehine krizi: Cezaevi firarisi eşini ve çocuklarını rehin aldı

İzmir’de kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, eşi ve çocuklarını rehin aldı. Cezaevi firarisi yaklaşık 3 saatlik süren bekleyişin ardından nefes kesen operasyonla yakalandı. İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel'in talimatıyla firari zanlıyı yakalama anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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İzmir'in Konak ilçesindeki Atilla Mahallesi 467 sokaktaki bir apartmanda dün saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, hakkında 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 43 yaşındaki Yılmaz D.'nin evine gelip, 2 çocuğu ile eşini rehin aldığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Özel Harekât polisleri de bölgeye konuşlanırken, polislerin adrese geldiğini fark eden Yılmaz D. apartman boşluğuna çıktı. Yılmaz D.'nin rehin aldığı ve büyük korku yaşayan eşi ile 2 çocuğu kontrollü şekilde evden tahliye edildi.

3 SAAT DİRENDİ NEFES KESEN OPERASYONLA YAKALANDI

Polis ekiplerinin ikna çabalarına rağmen teslim olmayan Yılmaz D., 3 saatlik bekleyişin ardından apartman boşluğunda durmaya devam etti. İl Emniyet Müdürü Celal Sel'in talimatıyla operasyon düğmesine basan ekipler, Yılmaz D.'nin bir anlık dalgınlığından faydalanarak şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Firari zanlının yakalanma anı ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yılmaz D.'nin polis ekipleri tarafından tutularak camdan içeriye alınma anı saniye saniye kaydedildi.

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Gerekli yasal işlemleri için adliyeye sevk edilen Yılmaz D., cezaevine gönderildi.

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