Trabzonspor'un Kalecisi Uğurcan Çakır Monaco'da

Transfer döneminin başında adı Fenerbahçe ile anılan Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır, soluğu Monaco'da aldı.

Kaynak: Haber Merkezi

Uğurcan Çakır Trabzonspor
Trabzonspor'un Kalecisi Uğurcan Çakır Monaco'da - Resim: 1

Trabzonspor’un deneyimli file bekçisi Uğurcan Çakır Monaco’ya gittiği öğrenildi. Uğurcan’ın 3 günlük izninde eşiyle birlikte Monaco’da tatil yaptığı bildirildi. Ancak bu seyahat transfer dedikodularını hareketlendirdi.

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Trabzonspor'un Kalecisi Uğurcan Çakır Monaco'da - Resim: 2

Transfer sezonunun başlangıcında Fenerbahçe ile anlaşma sağladığı iddia edilen ancak Trabzonspor’un ikna olmaması nedeniyle transferi suya düşen Uğurcan Çakır, Erzurum kampının ardından verilen aranın ardından soluğu Monaco’da aldı.

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Trabzonspor'un Kalecisi Uğurcan Çakır Monaco'da - Resim: 3

Uğurcan Çakır, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Monaco’da olduğunu ilan etmiş oldu.

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Trabzonspor'un Kalecisi Uğurcan Çakır Monaco'da - Resim: 4

Fransa Ligi ekiplerinden Monaco’nun da Uğurcan Çakır’a talip olduğu dedikoduları vardı. Monaco’nun Trabzonspor’un kapısını çaldığı öne sürülmüştü.

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