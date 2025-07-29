Trabzonspor'un Kalecisi Uğurcan Çakır Monaco'da
Transfer döneminin başında adı Fenerbahçe ile anılan Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır, soluğu Monaco'da aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor’un deneyimli file bekçisi Uğurcan Çakır Monaco’ya gittiği öğrenildi. Uğurcan’ın 3 günlük izninde eşiyle birlikte Monaco’da tatil yaptığı bildirildi. Ancak bu seyahat transfer dedikodularını hareketlendirdi.
Transfer sezonunun başlangıcında Fenerbahçe ile anlaşma sağladığı iddia edilen ancak Trabzonspor’un ikna olmaması nedeniyle transferi suya düşen Uğurcan Çakır, Erzurum kampının ardından verilen aranın ardından soluğu Monaco’da aldı.
Uğurcan Çakır, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Monaco’da olduğunu ilan etmiş oldu.
Fransa Ligi ekiplerinden Monaco’nun da Uğurcan Çakır’a talip olduğu dedikoduları vardı. Monaco’nun Trabzonspor’un kapısını çaldığı öne sürülmüştü.