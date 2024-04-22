Samsun'da alacak-verecek meselinde bir iş yeri kundaklandı: 10 gözaltı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden bir iş yeri kundaklandı. Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da alacak-verecek meselinde bir iş yeri kundaklandı: 10 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Gazi Caddesi'nde alacak verecek meselesi yüzünden oto galeri olarak kullanılan iş yerinin camları sopalarla kırılıp, benzin dökülerek iki otomobil ateşe verildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınırken, olayla ilgili, K.Ş, C.Ş. ile azmettirici oldukları iddia edilen, O.Ş, Ş.Ş, U.Ş, S.E, Y.F.E, M.T, S.Ü. ve A.C. gözaltına alındı.

Şüphelilerden Ş.Ş. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 9 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA

İzmir'de patlama: Halk paniğe kapıldı, Valilik'ten açıklama geldi İzmir'de patlama: Halk paniğe kapıldı, Valilik'ten açıklama geldi
İzmir’de 3 saat süren rehine krizi: Cezaevi firarisi eşini ve çocuklarını rehin aldı Yakalanma anı anbean kaydedildi
İyi çiçek açması ve büyümesi için nisan ayında kesinlikle budamanız gereken 5 bitki İyi çiçek açması ve büyümesi için nisan ayında kesinlikle budamanız gereken 5 bitki
69 yıllık dev Türk şirketi iflas etti. Sektörden resmen çekilmiş oldu 69 yıllık dev Türk şirketi iflas etti. Sektörden resmen çekilmiş oldu
ÇOK OKUNANLAR
Boykota tekel bayileri de katıldı: O sigaraları satmayacaklar Boykota tekel bayileri de katıldı
Uzmanı açıkladı, IBAN'a para gönderirken dikkat: Borçlu çıkabilirsiniz! Uzmanı açıkladı, IBAN'a para gönderirken dikkat!
Kulis I AKP'de seçim sonrası yenilik rüzgarı: 3 bakan hariç hepsi değişebilir AKP'de seçim sonrası yenilik rüzgarı: 3 bakan hariç hepsi değişebilir
Bakanlık'tan ''yerel halk'' açıklaması: 'Yerel yatırımcıları' ifade ediyor Bakanlık'tan ''yerel halk'' açıklaması
Erdoğan'ın eski metin yazarı: 15 Temmuz'dan sonra trene hücum eden asalaklar, AKP'de dengeyi bozdu "15 Temmuz'dan sonra trene hücum eden asalaklar dengeyi bozdu"