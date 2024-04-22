Samsun'da alacak-verecek meselinde bir iş yeri kundaklandı: 10 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Gazi Caddesi'nde alacak verecek meselesi yüzünden oto galeri olarak kullanılan iş yerinin camları sopalarla kırılıp, benzin dökülerek iki otomobil ateşe verildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınırken, olayla ilgili, K.Ş, C.Ş. ile azmettirici oldukları iddia edilen, O.Ş, Ş.Ş, U.Ş, S.E, Y.F.E, M.T, S.Ü. ve A.C. gözaltına alındı.

Şüphelilerden Ş.Ş. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 9 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA