İzmir'de korkutan kaza: Motosikletli çift hayatını kaybetti

Torbalı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ve yanındaki eşi hayatını kaybetti. Kazada, İzmir'den Aydın istikametine giden kamyonetin yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan motosiklete çarpması sonucu Şule Bakırözü olay yerinde, Ahmet Bakırözü ise hastanede hayatını kaybetti.

Kamyonet sürücüsü ifadesi alınmak üzere Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Ayrıca kaza, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.